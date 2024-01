Nell’area food di Casa Sanremo si parla siciliano: c’è Rosso DiVino

Tra i ristoranti scelti per partecipare a «Casa Sanremo», dove c’è la affollatissima area food del Festival, c’è anche Rosso DiVino. Il locale, in via Roma 475, di fronte al Grand hotel delle Palme, è una novità a Palermo, ma già sta conquistando il cuore e il palato di moltissimi ospiti perché coniuga la buona cucina tipica siciliana con il buon gusto di un arredo antico dell’Ottocento.

Entrando nel ristorante-pizzeria si compie un vero salto nel tempo, un autentico viaggio nel gusto alla scoperta di sapori unici e genuini, assicurati dai prodotti freschi e dalla pasta fatta in casa impiegati per la realizzazione di ogni pietanza del menù.

Il menù è stato studiato per offrire ogni giorno i piatti tradizionali dell'isola: ricette di carne e pesce realizzate con materie prime di alta qualità, fresche e selezionate per offrire tutto il gusto di una terra tutta da scoprire. Tra i fiori all'occhiello del ristorante c'è la pasta fresca, realizzata con procedure artigianali miscelando sapientemente ben tre qualità di grano duro, siciliano al 100%: il grano Duilio, l’Iride e il Simeto.