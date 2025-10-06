Torna il WineSicily a Palermo, più di 600 vini in degustazione

Ci sono le grandi aziende e i giovani produttori, le migliaia di bottiglie e le cantine di nicchia, i vitigni scomparsi e quelli rinati, i vini “eroici” e quelli che morbidamente accompagnano da sempre il territorio. Ma c’è soprattutto il vino siciliano che, qualsiasi sia la zona, nasce dal sole, dalla terra e dal mare: ogni calice racconta una sua storia: dalle vigne affacciate sul lago, alle colline battute dal vento, dai presidi nelle isole minori. Torna WineSicily e il gruppo Giornale di Sicilia è media partner della manifestazione con il quotidiano e le testate Gds.it, Tgs e Rgs.

Il WineSicily mai come quest’anno presenta una vetrina di eccellenze che sono anche una chiave per conoscere e promuovere l’Isola dedicando un’attenzione particolare alle nuove generazioni di produttori e alle filiere sostenibili. Perché il vino è anche racconto, famiglie, protagonisti.

WineSicily è nata nel 2020, con 15 cantine e ha raccolto 2000 partecipanti: l’anno scorso ha battezzato la sua sesta edizione, 65 cantine e 8000 presenze. E la crescita prosegue. In questo 2025 saranno più di 600 i vini in degustazione e 85 le cantine siciliane (più altre dodici aziende dal resto d’Italia pronte a intrecciare esperienze e terroir) che si preparano a sbarcare per la prima volta a Villa Trabia per l’area degustazione e al Parco Mattarella (Giardino Inglese) per il Fuori Salone. Una doppia location che permetterà di dedicare attenzione concreta alle cantine per poi spostarsi nell’area spettacoli, dove sono attesi Alan Sorrenti, gli Zero Assoluto e i palermitani Fancies.