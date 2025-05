Cultura, gusto, intrattenimento e tradizione: al via a Porticello Thunnus Fest

Nel borgo marinaro di Porticello, nell’incantevole cornice di Piano Stenditore, dal 30 maggio al primo giugno, è in programma Thunnus Fest, il Festival del Tonno rosso, un evento organizzato dal Comune di Santa Flavia con la collaborazione di R&T srl e dell’Associazione La Piana d’Oro.

Nella Thunnus Expò si svolgeranno cooking-show, masterclass, degustazioni che vedranno protagonisti gli chef e i ristoratori del territorio. Si proporranno piatti che esalteranno il tonno rosso e il pescato locale, con la combinazione dei prodotti agroalimentari biologici, in un mix virtuoso che unisce gusto e salubrità, cultura marinara e cultura contadina, tratto identitario della storia e della tradizione del comprensorio della Piana di Baaria e della costa dell’ex Baronia di Solanto. Si potrà accedere gratuitamente al Food Village dove i visitatori potranno assaporare le migliori specialità della tradizione enogastronomica e dello street food siciliano, con una chiara declinazione per i prodotti ittici locali e non solo.