Sfincione Festival 2025, vince il «bianco» dell'Antica Forneria Scaduto di Bagheria

A vincere l'edizione 2025 dello Sfincione Festival al Sanlorenzo Mercato è stata l'Antica Forneria Scaduto di Bagheria. Al locale bagherese è andato il favore della giuria popolare, di quanti hanno espresso la loro preferenza, degustando gli sfincioni in gara di Bagheria, Palermo, Casteldaccia, Camporeale e Monreale, nella tre giorni della rassegna gastronomica. A ritirare il premio è stato il titolare dell'Antica Forneria, Massimo Scaduto.

Una sfida che si rinnova con una formula avvincente che ha messo in competizione le realtà territoriali della provincia palermitana dove lo sfincione viene declinato, nella versione bianca o rossa, in maniera differente per modalità di preparazione e mix di prodotti a Km 0 e che in definitiva esprime in maniera esemplare la storia, la cultura e la tradizione delle comunità.

Oltre al vincitore della settima edizione dello Sfincione Festival, sono stati assegnati dei premi speciali. Come ogni anno la giuria ha giudicato il «Migliore sfincione rosso», e la scelta è ricaduta sullo sfincione di Casteldaccia della Bakery Elitè, per la capacità, in un territorio che ha fatto la storia della viticoltura siciliana, di valorizzare il prodotto iconico della ricorrenza trasformandolo anche in uno strumento di marketing territoriale. A Paolo Riccobono è stato attribuito anche il Premio speciale della giuria tecnica, «per il miglior impasto preparato con farine e semole studiate con cura e con lunghe maturazioni».