Torna lo Sfincione Festival a Palermo: sfida tra i panificatori della città e della provincia

Si confronteranno i panificatori di Bagheria, Monreale, Camporeale, Casteldaccia e Palermo, mettendo in gioco la loro abilità e la tradizione gastronomica dei rispettivi territori. Sei panificatori, cinque in gara e uno fuori concorso, porteranno le loro specialità per decretare il vincitore della migliore «pizza identitaria dei siciliani». Partecipano alla gara Panificio Spera (Camporeale), Qcinu (Palermo), Bakery Elite (Casteldaccia), Panificio Massaro (Monreale) e Antica Forneria Scaduto (Bagheria). Fuori gara il vincitore della scorsa edizione: Panificio Conti di Bagheria.

Palermo accende i forni, a Sanlorenzo Mercato, per lo Sfincione Festival 2025. Una sfida tra i migliori panificatori di Palermo e provincia, durante la quale tradizione e innovazione si fondono in un’esplosione di gusto dedicata al re dello street food siciliano, lo sfincione. La manifestazione è in programma da venerdì 21 a domenica 23 febbraio. Il via alle 18 di venerdì, la proseccuzione, nel due giorni successivi, sia a pranzo che a cena.

L’evento sarà arricchito da appuntamenti speciali: sabato pomeriggio spettacolo di Carnevale per bambini a partire dalle 16.30 con Art Factory; domenica 23 febbraio alle ore 11 show-cooking dedicato al «cuddiruni» di Ciminna, una specialità antica della tradizione contadina siciliana, una focaccia rustica preparata con un impasto di farina di grano duro, olio extravergine di oliva, cipolla, acciughe, formaggio pecorino e aromi tipici come l’origano. Questa prelibatezza è oggi una vera e propria eccellenza gastronomica, simbolo della cultura culinaria locale. Durante lo show-cooking, realizzato all’interno della manifestazione Ciminna Borgo in Festival, i partecipanti potranno scoprire i segreti della sua preparazione e assaggiarne il gusto autentico che li proietterà all’interno dell’antico borgo.

La premiazione dello Sfincione Festival dell’edizione 2025 avrà luogo domenica alle ore 17 nello spazio eventi della vineria, con i voti della giuria popolare e di una giuria di esperti presieduta dal giornalista Gianni Paternò, esperto enogastronomico, assieme a Maurizio Artusi, enogastronomo e ideatore di CucinaArtusi.it, e della giornalista Delia Romano. A condurre la premiazione Michele Balistreri, giornalista e direttore di All Food Sicily e l’influecer palermitana Marika Faraci.

Chi non potrà partecipare al festival potrà degustare gli sfincioni in gara acquistandoli su Glovo, portando così il sapore autentico della tradizione siciliana a casa. Ogni serata sarà allietata dalla musica live, con band e artisti che animeranno il pubblico fino a tarda sera: venerdì, per la prima serata dello Sfincione Festival 2025, arrivano a Sanlorenzo Mercato i Come in un Film, la band che rende omaggio a Emma e i Modà, per una serata tutta da cantare; sabato si esibirà la band che rende omaggio ad uno dei cantanti italiani più amati di sempre, i Colpa d’Alfredo Tribute Band Vasco Rossi, e infine domenica si balla e si canta con gli Industria di caffè, band che ripropone le canzoni dei mitici 883. L’evento è uno dei format gastronomici ideati con la testata giornalistica enogastronomica All Food Sicily e dall’associazione La Piana d’Oro con l’obiettivo di promuovere le eccellenze siciliane.