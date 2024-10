Palermo, al via la sesta edizione del Wine Sicily: 60 cantine e oltre 600 etichette all’Orto Botanico

Sessanta cantine, oltre 600 etichette e una serie di incontri con esperti del settore saranno i protagonisti della sesta edizione di Wine Sicily, manifestazione dedicata al vino siciliano, in programma sabato 12 e domenica 13 ottobre all'Orto Botanico dell'Università degli Studi di Palermo, di cui il Giornale di Sicilia è media partner. Dopo il successo delle edizioni precedenti, con oltre seimila partecipanti lo scorso anno e oltre 5.000 durante le tappe nazionali e internazionali a Torino e Londra, l'evento si conferma un appuntamento di rilievo per gli amanti del vino. La terza giornata, lunedì 14 ottobre, sarà riservata agli operatori del settore vitivinicolo.

L’edizione di quest’anno ha ottenuto il patrocinio del ministero del Made in Italy. Il ministro Adolfo Urso ha dichiarato: «Palermo diventa per tre giorni la capitale della cultura enologica della regione, offrendo un'occasione unica di incontro, scoperta e celebrazione delle straordinarie cantine siciliane». Durante la manifestazione si terranno degustazioni dei migliori vini siciliani, incontri con esperti e laboratori tematici. Torna anche il Premio Wine Sicily, che sarà assegnato da una giuria di 10 wineblogger provenienti da tutta Italia, coordinati da Ugo Cosentino e Ilaria Cappuccini. La giuria visiterà le principali enoteche di Palermo per degustare i vini delle cantine partecipanti, decretando il vincitore alla fine del tour.