A Bisacquino il Festival delle Eccellenze: cooking show, degustazioni e spettacoli

Banchi d’assaggio, cooking show, stand espositivi, degustazioni e spettacoli. Tutto pronto a Bisacquino per il Festival delle Eccellenze che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 agosto.

Il territorio di Bisacquino è storicamente vocato alla produzione di eccellenze, soprattutto nella trasformazione del grano in farina o in pasta, numerosi sono infatti i mulini nella zona. La produzione di grano in Sicilia passa anche da queste zone, dove altri prodotti agricoli come olive e cipolle trovano una residenza perfetta per la trasformazione.

Il Bisacquino Festival delle Eccellenze è un capitolo del Progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei piccoli borghi storici a rischio abbandono, che vede il Comune di Bisacquino protagonista di una rigenerazione e riorganizzazione del territorio. Rigenerazione si sposa con riscoperta: gli antichi mestieri, le tradizioni enogastronomiche, la storia e la vocazione di un territorio. Il Bisacquino Festival delle Eccellenze prevede un palinsesto di azioni utili alla promozione del territorio con un’attenzione rivolta al segmento commerciale della domanda e ai mercati nazionali e internazionali, così come alla promozione dello sviluppo e della cultura dell’accoglienza.