Attimi dei Borghi, al via col Tabisca Fest di Giuliana il progetto che mette insieme tre piccoli Comuni

Nasce “Attimi dei Borghi”, il programma messo insieme da tre Comuni del Palermitano, per promuovere congiuntamente il territorio, le sue iniziative e le sue eccellenze. A unire le forze, sono Bisacquino, Chiusa Sclafani e Giuliana, i cui sindaci, rispettivamente Tommaso Di Giorgio, Francesco Di Giorgio e Francesco Scarpinato hanno deciso di fare squadra per promuovere assieme la ricchezza culturale e la vivacità dei borghi che amministrano. Obiettivo: moltiplicare per tre la forza di comunicazione e di attrattiva delle rispettive iniziative per creare un anticipo d’estate. «Un gioco di squadra – dichiarano in maniera congiunta i tre sindaci – che oltre a noi primi cittadini, per una promozione a tutto campo, coinvolge le giunte e i consigli comunali dei tre borghi, le associazioni, le imprese e i professionisti del turismo che operano nel territorio». Si parte il 2 giugno con il Tabisca Fest e la seconda edizione dell’Infiorata di Giuliana. Il secondo appuntamento, il 16 giugno, con la 55ª edizione della Sagra delle Ciliegie di Chiusa Sclafani; gran finale, dal 20 al 23 giugno, a Bisacquino con il Borgo Film Fest – Premio Frank Capra.

Tabisca fest e infiorata Una Festa della Repubblica speciale, domenica 2 giugno a Giuliana, dove si terrà il Tabisca Fest e la seconda edizione dell’Infiorata. Un appuntamento da non perdere, a maggior ragione se si è dei buongustai. A essere celebrata è, infatti, una specialità tipica del bel borgo medievale, che arriva dal passato, quando il pane si faceva in casa ed era uso testare la temperatura del forno con una parte di impasto steso con le mani e lavorato coi polpastrelli; appena pronto, veniva condito con un filo d’olio, acciughe e formaggio stagionato. Oggi come allora, una prelibatezza che sarà possibile degustare negli appositi stand del villaggio gastronomico allestito in centro. Domenica 2 a mezzogiorno, sulle note de “Il Silenzio”, la fanfara dei bersaglieri accompagnerà le autorità locali che deporranno una corona di alloro davanti al monumento ai caduti, in Piazza del Popolo. La giornata proseguirà con gli spettacoli dei giocolieri e dei trampolieri e culminerà con la processione del Corpus Domini per le vie del paese e la musica dal vivo in piazza del Santissimo Crocifisso. A Giuliana, il 2 giugno in occasione del Tabisca Fest e dell’Infiorata, in programma anche le visite guidate al maestoso Castello di Federico II, con la sua vista mozzafiato su tutto il circondario.