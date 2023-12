L’arancina solidale a Palermo: KePalle dona il ricavato di Santa Lucia all’Ospedale dei Bambini

A Palermo c'è anche l’arancina solidale: il 13 dicembre, in occasione del decimo anniversario di attività, KePalle arancine d'autore lancia l'iniziativa «A Santa Lucia l'Arancina fa Bene», donando l'intero ricavato della giornata all'Ospedale dei Bambini per la cura delle malattie rare. Nel giorno più prospero per l'azienda, la cifra raccolta verrà impiegata per l'acquisto di attrezzature mediche. Si potrà partecipare all'iniziativa del 13 dicembre semplicemente acquistando le arancine presso il punto vendita di via Maqueda 270, a Palermo.

KePalle - Arancine d'Autore è una delle imprese palermitane più originali, di successo e famose al mondo, rivoluzionaria nell'ambito dello street food siciliano. Inaugurata il 13 dicembre 2013, questa piccola bottega ha reinventato il modo di preparare, gustare e vivere l'arancina, in un armonioso mix che unisce tradizione e innovazione. «Eppure, dieci anni fa, in pochi ci avrebbero creduto», affermano Danilo Li Muli ed Eva Polanska, proprietari del marchio KePalle, da ottobre presente anche presso l'aeroporto Falcone e Borsellino.

La data del 13 dicembre è per tutti i palermitani legata al miracolo di Santa Lucia, i quali ne celebrano ogni anno il ricordo con la tradizione dell'arancina-day. «Per la nostra città il 13 dicembre è una data significativa, anzi benedetta. E in qualche modo lo è stata anche per noi», ricordano i due imprenditori.

«Auspichiamo l'utilizzo della somma nel miglior modo possibile considerando sempre la centralità del bambino all'interno della struttura», dichiara Desiré Farinella, responsabile della direzione medica dell'Ospedale Di Cristina, grata per la vicinanza dimostrata dall'iniziativa solidale.

«Crediamo che fare del bene - dice Li Muli - sia il modo più bello per festeggiare un traguardo, ringraziando la nostra città e rivolgendo un pensiero a chi purtroppo è meno fortunato, soprattutto i bambini che dovrebbero sempre vivere felici». E restando sul tema dei bambini e dei sogni da realizzare, il founder di KePalle, preannuncia anche una sorpresa inedita, opera del talentuoso regista William Lombardo: un originalissimo «spot d'autore» dedicato ai 10 anni di KePalle che verrà lanciato in concomitanza con l'iniziativa benefica.

L'iniziativa solidale «A Santa Lucia l'Arancina fa Bene» sarà attiva per tutto il 13 dicembre.

Nel video Danilo Li Muli illustra l'iniziativa