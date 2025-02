Liceali alla scoperta delle biblioteche

Importante opportunità, per gli studenti del triennio, grazie alla collaborazione della nostra Scuola con il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, avviata già otto anni fa. Il percorso «Le voci dei libri – Le biblioteche universitarie narrano la ricerca», iniziato a ottobre, con il coordinamento del nostro docente e vicepreside Zakaria Naous, si articolerà fino al mese di maggio, in modo itinerante, presso diverse Facoltà universitarie. Prevede una serie di progetti, attività e anche un tirocinio formativo nell’ambito del PCTO (per le competenze trasversali e l’orientamento). Sin dai primi incontri, questo percorso ci ha permesso di scoprire un mondo nuovo, sviluppando abilità utili, come quella della catalogazione dei libri, e perfezionando lo spirito di squadra e l’inclusione. Noi alunni abbiamo imparato a gestire i sistemi di classificazione, a inserire i dati dei nuovi arrivi nei database, a etichettare i volumi e a collocarli correttamente sugli scaffali, seguendo l’ordine stabilito. Un lavoro certosino che ha richiesto precisione, attenzione ai dettagli e una buona capacità di organizzazione. Un altro aspetto interessante è stato quello della gestione dei prestiti. Molti di noi si sono occupati della registrazione, utilizzando il software delle Biblioteche, per monitorare le scadenze e garantire che i libri venissero restituiti nei tempi previsti. Infine, abbiamo avuto l’opportunità di eseguire l’operazione dei resi dei libri, con il controllo dello stato dei volumi restituiti, l’aggiornamento del sistema informatico e il riordino degli scaffali. Particolarmente coinvolgenti sono stati i seminari sugli antichi testi, come le preziose «Cinquecentine» e gli spartiti musicali per le opere liriche. Un gruppo di compagni, inoltre, ha partecipato alla dodicesima «Giornata delle biblioteche regionali», evento che unisce i sistemi bibliotecari delle Università di Catania, Messina e Palermo. La nostra è stata l’unica Scuola invitata ai tavoli di dibattito con i docenti degli Atenei, presso la Facoltà di Giurisprudenza. Un’occasione preziosa per avvicinare noi studenti al mondo universitario.