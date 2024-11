A Misilmeri il fascino del passato

L’8 novembre, presso l’Istituto Superiore «Centro Lingue» di Misilmeri, si è svolto un evento di grande rilevanza culturale e didattica, il convegno «Dalle Fonti alla Storia», che ha saputo coinvolgere studenti, docenti e appassionati di storia in un’esperienza diretta alla scoperta del passato. Protagonista indiscusso è stata la collezione privata di Giuseppe Nasta, che ha esposto un’ampia raccolta di documenti, fotografie e cimeli d’epoca, risalenti ai primi del ’900 fino alla Seconda Guerra Mondiale.

La presenza di questi materiali ha offerto ai giovani partecipanti l'opportunità di confrontarsi direttamente con oggetti che portano le tracce del tempo, raccontando storie lontane e ancora vive. La giornata si è aperta con il discorso della preside Maria Priola, che ha sottolineato quanto sia fondamentale per gli studenti avvicinarsi a fonti originali per sviluppare un interesse autentico per la storia. Il prof Marco Giammona ha evidenziato il valore educativo delle fonti dirette, capaci di suscitare emozioni e curiosità, e ha avviato una riflessione sul ruolo formativo della memoria storica per le nuove generazioni. Infine, il prof Daniele Fazio ha rimarcato come l’osservazione diretta di queste testimonianze favorisca una comprensione più profonda e consapevole della storia, arricchendo la visione degli studenti sulla complessità degli eventi passati.