Rimini, il Comune di Palermo presenta “Mosaicando”: l’itinerario arabo-normanno diventa un ecosistema digitale e inclusivo

Alla TTG Travel Experience di Rimini, una delle principali fiere internazionali dedicate al turismo, il Comune di Palermo ha presentato ufficialmente il progetto “Mosaicando – Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”, finanziato dal Ministero del Turismo. L’obiettivo è ambizioso: trasformare l’itinerario UNESCO in un ecosistema digitale, accessibile e inclusivo, capace di raccontare il patrimonio culturale siciliano attraverso un’esperienza immersiva e innovativa.

Alla presentazione, ospitata nello stand della Regione Siciliana, sono intervenuti Maria Concetta Antinoro, dirigente generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, Alessandro Anello, assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo, Massimo Rizzuto, dirigente della Pianificazione Strategica del Comune, e Caterina Guercio, dirigente dell’Ufficio Turismo. A moderare l’incontro Elena Salzano, project ed event manager del RTI Ediguida inCoerenze.

Il progetto non si limita a promuovere i nove siti del percorso arabo-normanno – dalla Cattedrale di Palermo al Palazzo dei Normanni, dalla Cappella Palatina alle cattedrali di Cefalù e Monreale – ma mira a creare una rete esperienziale e digitale che integri cultura, territorio e innovazione. Attraverso il portale mosaicando.it, un’app dedicata e i canali social, sarà possibile accedere a itinerari, eventi e contenuti multimediali, tra cui video, podcast e traduzioni in Lingua dei Segni Italiana (LIS).