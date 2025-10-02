Palermo, tributaristi e penalisti a confronto su controlli fiscali e segreto professionale

Domani 3 ottobre, alle 17, al Mondello Glam Hotel in via Gallo 22, Mondello, si terrà il seminario sul tema “Controlli fiscali e segreto professionale: profili tributari e penali” organizzato dalla camera avvocati tributaristi di Palermo e dalla camera penale “G. Bellavista”, con il patrocinio del consiglio dell’ordine degli avvocati e dell’Uncat.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Angelo Cuva, presidente della camera avvocati tributaristi di Palermo, vice presidente Uncat e docente diritto tributario Unipa-Dems, Vincenzo Zummo, presidente della camera penale di Palermo, Giuliano Castiglia, presidente della corte di giustizia tributaria di I grado di Palermo, Dario Greco, presidente dell’ordine degli avvocati di Palermo e Nicolò La Barbera, presidente Odcec di Palermo.

Seguiranno le relazioni di: Carlo Pappalardo, Comandante Nucleo Polizia Economico-finanziaria Guardia di Finanza di Palermo, la disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche fiscali), Renato Grillo, già consigliere della corte di cassazione e già presidente di sezione della Ctp Palermo, componente del gruppo di studi di diritto penale-tributario della Cat di Palermo, il segreto professionale nella giurisprudenza tributaria), Maurizio Rallo, capo area ufficio controlli, agenzia delle entrate Dp Palermo (le attività di controllo e il contraddittorio endoprocedimentale) e Salvino Pantuso, componente del gruppo di studi di diritto penale-Tributario della Cat di Palermo (la violazione del segreto e i profili penali: responsabilità e giurisprudenza). Introduce e modera Daniele Giacalone, coordinatore del gruppo di studi di diritto penale-tributario della Cat di Palermo, V. Presidente Cat di Palermo e Consigliere Uncat.

L’Evento accreditato per la formazione professionale continua degli Avvocati (2 crediti).