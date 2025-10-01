I biglietti de Le Vie dei Tesori gratis agli ospiti degli hotel associati a Federalberghi Palermo

I biglietti de Le Vie dei Tesori saranno distribuiti gratuitamente agli ospiti degli alberghi associati a Federalberghi Palermo, che per l’occasione ha acquistato un pacchetto di ticket di ingresso nei luoghi patrimonio artistico della città.

«È un gesto semplice ma carico di significato: vogliamo che chi arriva nei nostri alberghi possa sentire, fin dal primo istante, di essere accolto non solo da un luogo di soggiorno, ma da una città intera che apre le sue porte - dice Rosa Di Stefano, presidente degli albergatori palermitani - Le strade, le piazze, i cortili nascosti raccontano la nostra storia, custodiscono ricordi di chi ci ha preceduto, sono la voce silenziosa della nostra identità».

Federalberghi Palermo è stata partner e sostenitrice de Le Vie dei Tesori fin dalle prime edizioni. «Abbiamo creduto subito nel valore di un progetto che non solo apre luoghi spesso dimenticati, ma apre anche il cuore di chi li visita - conclude la presidente di Federalberghi Palermo - Ringrazio gli organizzatori per la visione e la tenacia, perché Le Vie dei Tesori ci aiuta a rendere tutto questo reale, trasformando la bellezza in esperienza viva».