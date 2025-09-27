Porto di Palermo, intesa raggiunta tra GNV e Portitalia grazie alla mediazione dell’Autorità di Sistema

«Esprimo piena soddisfazione per l’intesa siglata tra GNV e Portitalia», è il commento del commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino. «Ci siamo impegnati con tangibili iniziative a sostegno degli investimenti infrastrutturali in ambito portuale da parte dei privati, e di incentivazione dei traffici, anche per tutelare i lavoratori portuali. Uno sforzo attivo e un impegno concreto che chiudono una fase delicata, ponendo solide basi per una collaborazione costruttiva che possa coniugare efficienza operativa e rispetto delle condizioni di lavoro».

«L’accordo ponte raggiunto all’esito di un lungo e difficile confronto – commenta il presidente di Portitalia Giuseppe Todaro – rappresenta sicuramente un piccolo passo in avanti. Non possiamo non apprezzare questo importante segnale di apertura e anche l’impegno nella mediazione del commissario dell’Autorità Portuale Annalisa Tardino, ma invitiamo fortemente tutte le parti a utilizzare ogni giorno di questi sei mesi per ridurre le distanze e trovare l’accordo migliore per tutti gli attori coinvolti. Il porto è un sistema complesso che richiede armonia e sinergia tra le forze in campo. Sono convinto – conclude Todaro – che in questi mesi troveremo il modo di recuperare il dialogo che purtroppo finora è mancato e anche le migliori condizioni per tutti».