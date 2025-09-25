Gds Economia: innovazione, imprese e famiglie al centro dello speciale di oggi in edicola

Otto pagine di approfondimenti dedicate al tessuto produttivo siciliano e alle sfide che attendono famiglie e imprese. Oggi il Giornale di Sicilia propone un nuovo numero di Gds Economia, lo speciale che racconta le eccellenze del territorio, le storie d’impresa, le novità fiscali e i cambiamenti nei settori chiave della vita quotidiana.

In apertura, spazio a una realtà simbolo della capacità di innovare senza perdere il legame con le proprie radici: Kemeco, azienda fondata a metà degli anni Settanta da Pietro Murania e oggi punto di riferimento nazionale nel settore dei detergenti domestici. Mezzo secolo di attività, un percorso di crescita tra tradizione e sostenibilità, e una nuova sfida vinta sui mercati: la loro storia apre lo speciale con un racconto di passione imprenditoriale e visione.

Tra i temi affrontati, anche la corsa contro il tempo per rispettare le scadenze fiscali d’autunno, con un focus sugli adempimenti più urgenti per famiglie e imprese. Si parla inoltre di trasporti e viaggi, con un’analisi sulle nuove regole che riguardano animali, liquidi e documenti a bordo degli aerei, una riforma ancora a metà che lascia spazio a dubbi e chiarimenti.