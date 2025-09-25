Cisl Sicilia sul Rendiconto 2024: «Programmare gli investimenti con il confronto sociale»

Le novità finanziarie illustrate ieri dal governo regionale guidato da Renato Schifani, in occasione della presentazione del Rendiconto 2024, accendono il dibattito tra le parti sociali. La Cisl Sicilia, attraverso il segretario generale Leonardo La Piana, sottolinea l’importanza di aprire al più presto un tavolo di confronto con imprese e sindacati per definire una programmazione condivisa degli investimenti.

«Le risorse annunciate dal presidente Schifani sono certamente rilevanti e possono rappresentare l’avvio di una nuova stagione di investimenti per la Sicilia» afferma La Piana. «Proprio per questo – aggiunge – è indispensabile che la loro gestione non sia calata dall’alto, ma sia frutto di una pianificazione partecipata, capace di incidere concretamente nei settori dove l’isola registra ancora ritardi, come l’occupazione giovanile e femminile o il rilancio delle aree interne».

Il sindacato evidenzia inoltre la necessità di dare seguito all’impegno già assunto dalla Regione con il governo nazionale sul tema dell’articolo 37 dello Statuto siciliano. «Schifani, lo scorso 2 settembre, ha posto al ministro Giorgetti la questione dell’apertura di un tavolo per l’attuazione piena dell’articolo» ricorda La Piana. «Riteniamo indispensabile proseguire in questa direzione, perché ciò garantirebbe alla Sicilia un flusso costante di risorse, stabile e non legato a congiunture estemporanee, utile anche per compensare gli effetti del taglio dell’Irpef».