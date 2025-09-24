Riciclaggio, Sicilia sesta in Italia con 4.526 operazioni sospette nel 2025

In Sicilia, nei primi sei mesi di quest'anno, sono state registrate 4.526 operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento illecito. L’isola si colloca al sesto posto nella classifica nazionale guidata dalla Lombardia (14.815 segnalazioni), seguita da Campania (10.439), Lazio (7.784), Emilia Romagna (5.519) e Veneto (5.123). A fornire i dati è Gabriele Urzì, dirigente nazionale Fabi e responsabile salute e sicurezza della Fabi Palermo.

A livello provinciale, Palermo e Catania guidano la graduatoria regionale con rispettivamente 1.346 e 1.084 segnalazioni. Seguono Messina (531), Agrigento (352), Trapani (345), Siracusa (343), Ragusa (270), Caltanissetta (173) ed Enna (82).

Sul piano nazionale le segnalazioni hanno raggiunto quota 80.930 nel primo semestre (+15,6% rispetto al 2024). La crescita è stata trainata soprattutto da banche e poste, che hanno trasmesso il 56,4% delle segnalazioni, ma anche da operatori di giochi e scommesse, istituti di pagamento e prestatori di servizi per le cripto-attività.

La quasi totalità dei casi (80.751) riguarda ipotesi di riciclaggio, 170 segnalazioni hanno interessato il finanziamento del terrorismo e 9 il finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.