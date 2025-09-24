Camera di Commercio Palermo-Enna, completata la riqualificazione per 47 dipendenti

La Camera di Commercio di Palermo ed Enna ha completato il percorso di riqualificazione del personale, diventando la prima in Sicilia ad applicare integralmente il nuovo contratto collettivo regionale di lavoro 2019-2021 e le progressioni verticali in deroga.

Sono 47 i dipendenti coinvolti: 15 passano dall’area degli assistenti a quella dei funzionari, mentre 32 avanzano dall’area dei coadiutori a quella degli assistenti. I nuovi contratti sono stati firmati questa mattina (24 settembre) alla presenza del presidente Alessandro Albanese e del segretario generale Guido Barcellona.

«La valorizzazione del personale, che non comporta nuovi impegni economici per l’ente, è stata una priorità costante», ha spiegato Albanese, ringraziando dipendenti, giunta, consiglio camerale e segretario generale per il risultato raggiunto. «Abbiamo condiviso un percorso strutturato di investimento sulle risorse umane, in perfetta sintonia con le organizzazioni sindacali».

Barcellona ha ricordato che «il percorso è iniziato con la stabilizzazione del personale precario, con l’intervento della Regione Siciliana, ed è proseguito con l’attivazione delle progressioni verticali rese possibili dal rinnovo contrattuale».