Agricoltura, la Filbi Uila a Sammartino: «Sulla riforma dei Consorzi di Bonifica non c’è più tempo da perdere»

«È significativo che nelle sue prime dichiarazioni dopo il ritorno al Governo regionale l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino abbia ricordato la necessità di arrivare presto e bene alla riforma dei Consorzi di Bonifica, dopo la battuta d’arresto all’Ars. Non c’è più tempo da perdere».

Lo dichiara il segretario generale della Filbi Uila Sicilia, Enzo Savarino, che sottolinea: «Questi enti sono necessari non solo per la tutela ambientale e per la tenuta del sistema economico-produttivo in Sicilia, ma anche per la stessa qualità della vita nella nostra Isola. È doveroso, poi, dare risposte a lavoratrici e lavoratori che da troppo tempo operano nell’incertezza del futuro, nell’ansia, a causa di continui e prolungati ritardi nel pagamento degli stipendi da Consorzi raggiunti quasi ogni giorno da notifiche di pignoramento. La situazione era e resta insostenibile, ma ci lasciano ben sperare le notizie arrivate proprio in queste ore dalla Regione. Non solo l’impegno dell’assessore sulla riforma, ma anche l’emendamento approvato ieri dalla Commissione Bilancio in vista della discussione generale sulla manovra-quater che consentirà la piena copertura dei posti liberi al 31 dicembre 2024 con i lavoratori attualmente a 151 giornate di garanzia. Sinora, erano previste stabilizzazioni solo per il 50 per cento dei vuoti in organico. L’emendamento, inoltre, prevede 23 giornate in più per quanti rimarranno negli elenchi stagionali (centocinquantunisti, centounisti e settantottisti) e il passaggio per tutti nel 2026 a 156 giornate annue di garanzia occupazionale».