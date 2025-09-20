Autostrada Palermo-Catania, chiuso per una settimana lo svincolo di Resuttano

Per tutta la prossima settimana, da lunedì 22 a lunedì 29 settembre, sarà chiusa la rampa di uscita in direzione Palermo dello svincolo di Resuttano, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania.
La chiusura si rende necessaria per consentire lavori di manutenzione straordinaria ai giunti del viadotto Ciampanella, in vista di un futuro utilizzo della struttura come viabilità alternativa.
Durante i giorni di chiusura, i mezzi con massa inferiore alle 44 tonnellate potranno raggiungere Resuttano e Alimena percorrendo la A19 fino allo svincolo di Irosa (km 79,300), per poi immettersi sulla carreggiata in direzione Catania e raggiungere da lì lo svincolo di Resuttano.
Caricamento commenti
Commenta la notizia