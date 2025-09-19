Aeroporto di Palermo, il ritorno di Carmelo Scelta come direttore generale della Gesap

Carmelo Scelta, 64 anni, è il nuovo direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

L’incarico è arrivato nella riunione di oggi del consiglio d’amministrazione, che ha proceduto con la nomina all’unanimità, scegliendo tra una rosa di tre candidati (Francesco D’Amico, Roberto Tundo e lo stesso Scelta), designati dalla commissione formata dai professori Stefano Paleari, Carlo Amenta e Fabrizio Tigano, a seguito di una selezione pubblica, dove hanno partecipato una ventina di candidati.

Scelta, già direttore generale di Gesap, subentra a Massimo Abbate, direttore dell’area amministrativa e finanziaria, che nel periodo di vacatio, dopo il pensionamento di Natale Chieppa a giugno 2024, ha ricoperto il ruolo di direttore generale.

“Il Consiglio di amministrazione rivolge al nuovo direttore generale gli auguri di buon lavoro – si legge in una nota - Inoltre, ringrazia il direttore Abbate che, con la sua esperienza trentennale, ha dato continuità all’attività della società”.