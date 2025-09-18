Area industriale di Termini Imerese, il tribunale riassegna l'incubatore a Meccatronica

Il contenzioso aveva colto di sorpresa il Polo Meccatronica Valley che tre anni fa ha avuto in gestione la struttura realizzata da Invitalia, con un investimento di oltre 3,5 milioni di euro. «Avremmo potuto abbandonare tutto a novembre dell’anno scorso, ma abbiamo deciso di non mollare - dice Mineo - Pur sapendo che avremmo rischiato di perdere 2 milioni di investimenti assegnati col bando Cluster Sicilia dall’assessorato regionale alle Attività produttive e di dovere fare fronte a spese non indifferenti. Al fine di non disperdere quanto realizzato in tre anni, abbiamo atteso con grande senso di responsabilità la decisione del giudice. Ci siamo ritrovati da soli pur non essendo noi i debitori, anzi subendo una situazione paradossale cascataci addosso all’improvviso. Nell’isolamento più totale, oggi possiamo dire che giustizia è fatta. Con questo provvedimento, di fatto, viene riconosciuto l’impegno della rete d’impresa e il valore del nostro progetto che ha una sola finalità: sostenere le aziende e il territorio di Termini Imerese. Siamo già al lavoro per ripartire, lo faremo più forti di prima».