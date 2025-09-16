Tyrrhenian Link, da Termini Imerese parte il cavo sottomarino più profondo al mondo

Un cavo elettrico a quasi 2.200 metri di profondità, il più profondo mai realizzato al mondo: è partita da Fiumetorto, nel territorio di Termini Imerese, la posa del primo tratto del ramo ovest del Tyrrhenian Link, il collegamento sottomarino in corrente continua che unirà Sicilia e Sardegna. A realizzarlo è Terna, in collaborazione con Nexans, per un investimento complessivo di 3,7 miliardi di euro che comprende anche la tratta est tra Sicilia e Campania, già avviata nei mesi scorsi.

Il progetto stabilirà un primato mondiale: «Per la prima volta un cavo di potenza verrà installato fino a 2.150 metri di profondità, la più elevata mai raggiunta», ha sottolineato l'amministratore delegato di Terna, Giuseppina Di Foggia, parlando di «sfide tecniche e ingegneristiche senza precedenti. Procediamo in linea con il Piano industriale – ha aggiunto – per fornire al Paese le infrastrutture necessarie a centrare gli obiettivi della transizione energetica».

Sulla portata dell’opera è intervenuto anche Pascal Radue, vicepresidente di Nexans: «Il Tyrrhenian Link è straordinario non solo per le sue dimensioni e la profondità record, ma per l’impatto duraturo sul futuro energetico dell’Italia».