Amat, Cub Trasporti annuncia lo sciopero di 4 ore su tram e autobus

Nuovo stop ai bus e ai tram di Palermo. Venerdì 19 settembre il personale dell’Amat incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 11 alle 15, aderendo allo sciopero proclamato dal sindacato Cub Trasporti.

La protesta si inserisce nella vertenza aperta lo scorso dicembre, che secondo il sindacato non ha ancora trovato risposte da parte dell’azienda. Il sindacato rilancia la mobilitazione per chiedere «il rispetto dei diritti dei lavoratori e migliori condizioni di servizio».

Tra le richieste figurano il rinnovo della carta di qualificazione del conducente, la revisione dei carichi di lavoro per gli autisti over 55, l’abolizione della penalità economica di 80 euro per i cambi turno consensuali e maggiori tutele legali per il personale.

Cub Trasporti chiede anche l’anticipo della quattordicesima per i dipendenti che vanno in ferie, misura già adottata in altre aziende di trasporto. «Non è solo una questione economica – spiega il segretario generale Antonio Vitale – ma di dignità professionale e di sicurezza, per i lavoratori e per gli utenti. Il trasporto pubblico non può funzionare senza condizioni di lavoro adeguate».