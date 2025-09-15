Avvisi regionali per l’innovazione digitale: un incontro alla Camera di Commercio di Palermo

Un focus sugli Avvisi regionali di sostegno alle imprese per l’Innovazione digitale per fare in modo che ci possa essere la più ampia conoscenza dei testi, delle norme e della loro corretta applicazione. A Palermo, mercoledì prossimo, 17 settembre, alle 10.30, nella sede della Camera di Commercio Palermo Enna è in programma un incontro, in Sala Terrasi (via E. Amari, 11 - 2° piano), rivolto a tutte le imprese che puntano allo sviluppo del digitale per illustrare e discutere degli avvisi previsti dalla Regione Siciliana con l’obiettivo di fornire informazioni e strumenti utili a cogliere le nuove opportunità.

«Il nostro compito è anche quello di mettere in contatto le aziende con gli attori istituzionali – dice il presidente Alessandro Albanese – ormai l’innovazione digitale è uno degli argomenti quotidiani nell’ambito delle dinamiche legate allo sviluppo delle nostre imprese, quindi questo momento vuole essere dedicato all’informazione, all’approfondimento dei nuovi strumenti di sostegno messi in atto dal governo Schifani. Sarà certamente un incontro utile a tutte le aziende che puntano all’evoluzione grazie al digitale».