PiùMe sbarca in Sicilia con due nuovi punti vendita a Palermo

Dal 12 settembre 2025 PiùMe sbarca per la prima volta in Sicilia con due nuovi punti vendita a Palermo. Queste aperture segnano una prima importante tappa nell’espansione dell’insegna nel Sud Italia e nascono dal piano strategico, fortemente sostenuto dai soci (General Srl, Meloni Walter Spa, Ingromarket Srl) di accelerare lo sviluppo dell’insegna su tutto il territorio nazionale. Con queste ultime 2 aperture l’insegna supera i 315 punti vendita ed è presente in 12 regioni dal nord al sud del territorio nazionale.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Consorzio Promotre Scrl ed Essedrug Srl, il partner locale selezionato per lo sviluppo del progetto PiùMe in Sicilia e con il quale, grazie alla profonda conoscenza del territorio, si stanno già valutando ulteriori sviluppi in regione.

I nuovi punti vendita, dedicati al beauty, alla cura della persona e all’igiene della casa, portano in città un format moderno e funzionale che, ove presente, ha già riscontrato l’apprezzamento dei clienti. Progettato per semplificare l’esperienza di acquisto grazie ad un layout intuitivo e a informazioni chiare che accompagnano il cliente in ogni reparto, PiùMe mira ad offrire la più ampia scelta merceologica grazie ad un assortimento nel quale, oltre ai brand più conosciuti e all’attenzione alle novità di mercato, rivestono un ruolo da protagonisti i prodotti a marchio ed esclusivi che consentono di avere il miglior rapporto qualità prezzo in quasi il 70% delle categorie trattate. È fondamentale infine ricordare sia l’aspetto della convenienza per il cliente con forti promozioni e sconti sui prodotti più utilizzati che l’aspetto del servizio con la professionalità del personale di negozio che accompagna il cliente consigliandolo nella scelta dei prodotti più adatti alle sue esigenze.