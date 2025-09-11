Trasporti, cambio al vertice di Ast: il nuovo presidente è Luigi Genovese

Luigi Genovese è il nuovo presidente dell’Azienda Siciliana Trasporti, la società pubblica controllata dalla Regione che gestisce il trasporto interurbano nell’Isola. La nomina è stata deliberata oggi dall’assemblea dei soci, su indicazione della presidenza della Regione. Genovese subentra ad Alessandro Virgara, dimessosi dopo un anno alla guida dell’azienda.

Il nuovo vertice, secondo quanto si legge in una nota, avrà il compito di portare avanti il piano di rilancio dell’Ast e l’attuazione dei progetti per il rinnovamento della flotta e dei servizi, «in linea con gli obiettivi di sostenibilità e qualità del trasporto pubblico regionale».