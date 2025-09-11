Collettore Palermo sud-est, via ai licenziamenti: 21 operai a rischio. I sindacati insorgono

Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil puntano il dito contro l’impresa Manelli, capofila del consorzio, accusata di voler tagliare posti di lavoro per alleggerire i costi. «Chiediamo alla struttura commissariale di intervenire al più presto, richiamando l’azienda al rispetto degli impegni presi, nella tutela dei lavoratori e nel rispetto della città», dichiarano i segretari Cosimo Lo Sciuto, Lorenzo Scalia e Salvatore Puleo.

La tensione era già emersa a luglio, quando la Manelli aveva parlato di riduzione del personale. I sindacati avevano segnalato comportamenti che considerano volti a creare allarme fra i dipendenti: ferie forzate, contestazioni disciplinari ripetute, riduzione delle razioni dei pasti e dei dispositivi di protezione.

«È deprecabile il tentativo di far leva sui lavoratori per ottenere vantaggi economici», ribadiscono Lo Sciuto, Scalia e Puleo, sottolineando come la stessa azienda scriva che i tagli servono «almeno fino a quando la stazione appaltante non vorrà riconsiderare i corrispettivi economici dell’appalto».

I sindacati annunciano battaglia: «Non saremo disposti ad accettare soluzioni che contemplino il licenziamento dei lavoratori. Non esistono ragioni utili a far risparmiare l’azienda, a scapito dei lavoratori e della collettività».