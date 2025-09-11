Autostrada Palermo-Catania, dal 29 settembre ripartono i lavori anche di notte

Da lunedì 29 settembre ripartiranno i lavori lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. Su disposizione del presidente della Regione e commissario straordinario Renato Schifani, gli interventi saranno eseguiti su tre turni, con squadre operative anche di notte per accelerare la conclusione dei cantieri.

A fine mese riaprirà quello di Bagheria, sulla carreggiata in direzione Palermo, per completare la sostituzione dei guardrail e innalzare i livelli di sicurezza. Nel tratto interessato, lungo 800 metri, la circolazione sarà garantita sulla corsia di sorpasso.

Il provvedimento durerà circa due mesi e servirà a rimuovere i sottoservizi, realizzare micropali a sostegno del cordolo in calcestruzzo, consolidare le scarpate e montare le nuove barriere di protezione. L’obiettivo di Anas è chiudere i lavori in anticipo, restituendo un’autostrada più moderna e sicura.

I cantieri, come in tutta Italia, erano stati sospesi durante l’esodo estivo per evitare congestionamenti dovuti all’aumento del traffico turistico. «Negli ultimi cinque anni Anas ha destinato in Sicilia investimenti significativi per ammodernare strade, viadotti, ponti e gallerie, adeguandoli a standard tecnologici e di sicurezza più elevati», scrive l'azienda.