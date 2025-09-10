Turismo crocieristico, prima uscita di Tardino da commissario dell'ente porto al Seatrade Cruise Europe

Ad Amburgo è in corso il Seatrade Cruise Europe 2025, la principale fiera internazionale dedicata al turismo crocieristico europeo, in programma fino a domenica (12 settembre). L’evento riunisce compagnie, operatori e istituzioni per discutere le prospettive del settore e consolidare i rapporti con gli itinerary planners.

L’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale partecipa allo stand coordinato da Assoporti, insieme agli altri enti italiane, per promuovere il ruolo dei porti siciliani nello scenario crocieristico internazionale.

Nella giornata inaugurale il commissario straordinario Annalisa Tardino ha incontrato il presidente di MedCruise, Theodora Riga. Al centro del confronto le prospettive di crescita dell’associazione dei porti del Mediterraneo e il rafforzamento del dialogo con le istituzioni europee.

«Il nostro impegno – ha dichiarato Tardino – è quello di supportare l’associazione, di cui siamo tra i sedici soci fondatori, sfruttando i miei trascorsi europei, sostenendo le iniziative di MedCruise e rafforzando la collaborazione con i principali attori del settore».