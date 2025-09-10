Taormina e Letojanni, Schifani convoca il tavolo tecnico sulla nuova linea ferroviaria

Primo incontro oggi (10 settembre) a Palazzo d’Orléans per il tavolo tecnico permanente sul raddoppio ferroviario Catania-Messina, con particolare attenzione alla stazione di Taormina e all’interconnessione con Letojanni.

Alla riunione, coordinata da Simona Vicari, esperta per le infrastrutture del presidente della Regione, hanno preso parte il dirigente generale della Protezione civile Salvo Cocina, il dirigente generale del dipartimento Infrastrutture Salvatore Lizzio, il sindaco di Taormina Cateno De Luca, il commissario di governo per l’opera Filippo Palazzo, oltre ai rappresentanti di Rfi e Italferr.

«Continuiamo a seguire con attenzione questo progetto – ha detto il presidente Renato Schifani – che garantirà importanti benefici al territorio e si integrerà con il Ponte sullo Stretto. L’obiettivo è offrire trasporti veloci, efficienti e frequenti, soprattutto in un’area a forte vocazione turistica come Taormina, senza trascurare l’impatto sui territori interessati».

Il tavolo tecnico ha esaminato diversi nodi: le ripercussioni dei lavori sull’assetto del comprensorio, il collegamento diretto dal centro storico di Taormina alla nuova stazione interrata, soluzioni alternative per l’interconnessione con Letojanni, il collegamento viario tra Trappitello e Taormina e il raccordo stabile tra l’aeroporto di Catania e la stazione ferroviaria di Fontanarossa.