Edilizia scolastica in Sicilia, solo il 4% a norma: esposti del Codacons in tutte le Procure

Il Codacons accende i riflettori sulla condizione dell’edilizia scolastica in Sicilia, definita «gravissima» per crolli, degrado, mancanza di certificazioni di sicurezza e strutture ormai vetuste. Migliaia di studenti, insegnanti e personale ogni giorno sono costretti a frequentare edifici ritenuti insicuri e non idonei.

Secondo i dati diffusi dall’associazione, su 3.138 scuole dell’Isola solo 139, pari al 4,4%, risultano pienamente in regola con tutte le certificazioni previste. La maggioranza dispone soltanto di parte dei documenti richiesti, mentre il 51% è privo di agibilità, prevenzione incendi e omologazione delle centrali termiche. Ancora più allarmante è il 7% degli istituti che non possiede alcuna certificazione.

La fotografia si aggrava se si guarda all’età degli edifici: il 43% è stato costruito prima del 1970, l’84% ha oltre 33 anni, e solo lo 0,7% è stato realizzato dopo il 2018, nonostante le risorse del PNRR destinate alla riqualificazione. Non mancano, inoltre, scuole ricavate da ex mulini, conventi, seminari o palazzi nati per uso abitativo, spesso privi delle caratteristiche minime per l’attività didattica.