Addio ai contanti, Palermo e Ragusa tra le province italiane con più pagamenti digitali al bar

La rivoluzione cashless passa dal Sud e la Sicilia è in prima fila. Secondo l’Osservatorio Bar e Caffè Cashless di SumUp, nel 2025 le province di Palermo e Ragusa sono tra quelle che hanno registrato i maggiori incrementi di pagamenti digitali per cappuccino e cornetto.

Palermo segna un aumento del +90,2% rispetto al 2024, conquistando il terzo posto nella classifica nazionale dopo Campobasso (+167,9%) e Catanzaro (+113,3%). Subito dopo, al quarto posto, c’è Ragusa con un balzo dell’+89,2%.

Il dato conferma una tendenza in atto in tutta Italia, con una crescita del +42% dei pagamenti senza contanti nel settore bar e caffetterie. In particolare, tra le 6 e le 10 del mattino, fascia oraria della colazione, l’aumento delle transazioni digitali ha toccato il +44%.

Lo scontrino digitale sempre più piccolo

Non solo più transazioni, ma anche importi più contenuti. Lo scontrino medio cashless nei bar italiani è sceso a 11,1 euro, in calo del -4,2% rispetto al 2024. Segno che gli italiani – e i siciliani in particolare – hanno ormai preso l’abitudine di pagare con carta o smartphone anche il semplice caffè al banco.