Palermo, nuovi impianti a Led in via Messina Marine, al Cep e a Villa Sperlinga

Nuovi interventi per migliorare l’illuminazione pubblica in diversi quartieri di Palermo. L’amministrazione comunale, tramite l’Area Lavori Pubblici e l’Ufficio Illuminazione, ha affidato ad AMG Energia i lavori per potenziare la rete e ridurre i consumi grazie a nuovi impianti a Led.

Gli interventi riguarderanno tre aree: via Messina Marine, dove saranno sostituiti 80 corpi illuminanti per un investimento di 74 mila euro; il quartiere Cep, con 46 nuovi apparecchi a Led nelle vie Cammarano, Passaggio Mariano Rossi e via Carreca (30 mila euro circa); Villa Sperlinga, dove saranno sostituite 44 luci per un costo di oltre 52 mila euro.

«Proseguiamo nel percorso di modernizzazione della rete di illuminazione – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando – con tecnologie sostenibili che garantiscono efficienza, riduzione dei consumi e maggiore sicurezza urbana».