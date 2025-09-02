Venti strutture extralberghiere di Terrasini aderiscono a Federalberghi Palermo

Venti strutture extralberghiere di Terrasini hanno aderito a Federalberghi Palermo, la principale associazione di categoria del settore ospitalità. L’annuncio è stato ufficializzato oggi durante un incontro con gli imprenditori turistici, organizzato da Federalberghi Palermo e dall’associazione Hospitality Pro Terrasini alla biblioteca comunale con la collaborazione del dipartimento regionale Turismo.

Alla riunione, molto partecipata, sono intervenuti Lia Giambrone e Luciano Bordieri, dirigente e funzionario dell’osservatorio regionale sul Turismo, che hanno illustrato i contenuti del nuovo decreto regionale sui requisiti minimi delle strutture ricettive. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Giosuè Maniaci.

«Abbiamo voluto invitare i dirigenti e i funzionari dell’assessorato regionale al Turismo perché crediamo che il dialogo sia la strada più concreta e più sana. Chi scrive le leggi deve ascoltare chi ogni giorno accoglie viaggiatori, chi vive sulla propria pelle le sfide del mercato, chi investe in questo settore con coraggio. Ed è questo il messaggio che lanciamo: nessuno resta solo, perché l’unione tra operatori e istituzioni è la vera chiave per rendere più forte e competitivo il turismo siciliano», ha sottolineato la presidente di Federalberghi Palermo, Rosa Di Stefano.