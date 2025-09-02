Fondi Pnrr in Sicilia, scontro tra Regione e Cgil sulla gestione delle risorse

Sul sistema informativo Re.Gi.S., unica piattaforma ufficiale per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti Pnrr, i dati aggiornati al primo settembre mostrano una percentuale dei pagamenti relativa alla Sicilia pari al 31,63 per cento, per un importo di oltre 5 miliardi di euro, su un totale di quasi 15,9 miliardi di finanziamenti complessivi.

La Regione è soggetto attuatore di appena 1,8 miliardi, pari a circa l'11 per cento delle risorse a disposizione. «Questo significa che la maggior parte dei fondi è gestita da Comuni, enti pubblici nazionali e altri soggetti. La Regione è costantemente impegnata, attraverso un’apposita cabina di regia che possa supportare e coadiuvare i dipartimenti regionali nella programmazione e nella spesa dei fondi, oltre che nel monitoraggio e nel coordinamento delle attività».

Lo precisa Palazzo d’Orleans in merito ai dati diffusi oggi dalla Cgil secondo cui la Regione avrebbe speso «a un anno dalla scadenza meno di 1/3 delle risorse». Secondo Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia e Francesco Lucchesi, componente della segreteria, «la cabina di regia regionale, per il monitoraggio e l’indirizzo politico delle risorse si è riunita solo all’atto della costituzione. In pratica non ha funzionato e il risultato è questo, su un piano che peraltro di revisione in revisione risulta già snaturato rispetto agli obiettivi e alle ambizioni iniziali».