Efficienza energetica, l'Ismett è il primo ospedale in Sicilia a ottenere la certificazione Iso 50001

L’Ismett ha ottenuto la certificazione Uni Cie En Iso 50001:2018 per il proprio sistema di gestione dell’energia, rilasciata da Dnv a seguito di un approfondito audit. Un primato per la sanità siciliana: l’Ismett è infatti il primo ospedale nell’Isola – e tra i primi nel Mezzogiorno – ad allinearsi agli standard internazionali sull’efficienza energetica e sulla governance dei consumi.

Determinante il lavoro dell’energy team, composto da professionisti con competenze tecniche avanzate e profonda conoscenza degli impianti, coordinati dall’ingegnere Antonino Sala, direttore tecnico e responsabile dei sistemi di gestione ambiente, sicurezza ed energia. Il gruppo ha sviluppato un sistema conforme alla norma, valorizzando le potenzialità dell’impianto di cogenerazione della struttura e impostando un percorso di miglioramento continuo delle performance.

«La certificazione Iso 50001 – spiega Angelo Luca, direttore di Ismett – rappresenta una nuova tappa in un percorso di eccellenza che comprende già le certificazioni Iso 9001, 14001 e 45001, oltre all’iscrizione al registro internazionale Sts e all’accreditamento Joint Commission International. Questo non è solo un riconoscimento tecnico: è la conferma della nostra visione di un ospedale moderno, sostenibile e responsabile. Tale risultato ci permette di monitorare e migliorare costantemente le performance, ridurre l’impatto ambientale e utilizzare le risorse in modo efficiente, a beneficio di pazienti, personale e comunità».