Gds Economia, otto pagine di speciale dedicate a famiglie e imprese

Un viaggio tra sfide, innovazione e nuove opportunità: oggi in edicola con il Giornale di Sicilia e nell’edizione digitale, un nuovo speciale di Gds Economia. Otto pagine per raccontare i cambiamenti che interessano il mondo dei trasporti, i consumi, le strategie d’impresa e la transizione green.

Al centro dello speciale l’approfondimento dedicato all’aeroporto Falcone-Borsellino, con numeri in crescita e progetti di sviluppo che confermano lo scalo come snodo fondamentale per la Sicilia. Spazio anche alla rivoluzione delle agenzie di viaggio, al boom delle auto elettriche spinte dai nuovi incentivi e all’analisi dei consumi, tra rincari e ricerca di qualità.

Uno sguardo concreto e aggiornato su temi che toccano la vita quotidiana delle famiglie e le scelte strategiche delle imprese, per comprendere meglio come cambia l’economia siciliana.

Lo speciale Gds Economia è disponibile oggi in edicola con il Giornale di Sicilia e nella versione digitale.