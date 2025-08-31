Agricoltura, proroga di scadenza per il saldo finale del Psr

Richiesta accettata: dopo l’Sos lanciato dalle campagne dell’Isola, l’assessorato regionale all’Agricoltura guidato da Salvatore Barbagallo ha prorogato di 20 giorni la scadenza per la presentazione delle domande di pagamento del saldo finale delle varie misure del Psr Sicilia 2014-2022, il Programma di sviluppo rurale.

Le istanze, dunque, potranno essere presentate entro il 20 settembre, anche se, precisa Barbagallo, «la proroga verrà usufruita da un limitato numero di aziende in quanto la stragrande maggioranza ha regolarmente chiuso i progetti nei tempi stabiliti, ossia il 30 agosto».

Esultano Confagricoltura Sicilia e Copagri Sicilia, che avevano chiesto il differimento evidenziando come le difficoltà nel rispettare la scadenza iniziale fossero dovute a cause del tutto indipendenti dalla volontà dei beneficiari.

