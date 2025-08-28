Palermo, Acqua dei Corsari: ripristinata l’illuminazione in via Kolbe dopo il furto di cavi

Sono partiti questa mattina (28 agosto) i lavori di ripristino dell’impianto di illuminazione di via Padre Massimiliano Kolbe, ad Acqua dei Corsari, dopo il furto dei cavi di alimentazione scoperto martedì scorso. Gli operatori di Amg Energia stanno intervenendo anche nelle traverse vicine, da via Ettore Li Gotti a via Ammiraglio Cristodulo e via Piano del Fico: in tutto torneranno a funzionare circa quaranta punti luce.

Il furto, che ha interessato il tratto di via Kolbe che da via Cristodulo prosegue verso via Galletti, aveva costretto i tecnici a disattivare gli impianti e mettere in sicurezza i pozzetti di ispezione, trovati forzati e aperti. Oggi è in corso la posa del nuovo cavo e i collegamenti elettrici necessari per riattivare subito l’illuminazione pubblica. I lavori dovrebbero chiudersi in giornata, con un monitoraggio del funzionamento durante la sera.

Il furto ha interessato pure l’attraversamento stradale all’altezza di via Giuseppe Rovella (tra via Kolbe e via Giorgio Ambrosoli), come riscontrato questa mattina nel corso dei lavori di

ripristino. L’intervento, spiegano dalla società, verrà completato in giornata in modo da riattivare subito gli impianti di illuminazione, il cui funzionamento stasera verrà tenuto sotto controllo.