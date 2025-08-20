Royalties per la coltivazione di idrocarburi: 10,5 milioni di euro per sette Comuni

Dalle royalties per la coltivazione di idrocarburi arrivano 10,5 milioni di euro per sette Comuni siciliani nei cui territori sono state rilasciate concessioni. La commissione "sblocca royalties" istituita su input dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, agli inizi di giugno ha completato l’istruttoria dei progetti presentati dai Comuni di Ragusa, Gela (in provincia di Caltanissetta), Mazara del Vallo (nel Trapanese), Nicosia, Troina, Regalbuto e Gagliano Castelferrato (tutti in provincia di Enna), sbloccando finanziamenti da impiegare per l’esecuzione di opere pubbliche, secondo quanto stabilito dall’articolo 69 della legge regionale 8 del 2018. Oggi sono stati pubblicati i decreti di concessione di fondi agli enti locali, firmati dal dirigente generale del dipartimento dell'Energia, Calogero Giuseppe Burgio. Le risorse provenienti dalle royalties, ottenute a decorrere dal primo gennaio 2018, sono ripartite per un terzo alla Regione e per due terzi ai Comuni interessati.

«In soli due mesi di lavoro della commissione – dice Colianni - sono state liberate risorse ferme da diversi anni. E nelle prossime settimane i finanziamenti arriveranno a 16 milioni di euro. All’inizio del mio mandato ho aperto un focus sulla spesa corrente e su fonti di altra derivazione finanziaria ed entro fine anno metteremo in campo tutte le risorse che abbiamo a disposizione. Il governo Schifani si è fortemente impegnato perché queste risorse economiche possano essere utilizzate per riqualificare scuole, centri storici o illuminare quartieri. Entro fine mese pubblicheremo il nuovo avviso che prevederà nuovi investimenti. Ringrazio dunque il dirigente del dipartimento Energia, Calogero Giuseppe Burgio, e la commissione composta dagli ingegneri Salvatore Pignatone, Roberto Sannasardo, da Maurizio Pirillo e Giovanna Segreto che hanno lavorato a titolo gratuito».