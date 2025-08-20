Dalla formazione alla pratica in azienda, a Balestrate uno stage per aspiranti segretari

Dalla formazione all’attività pratica in azienda, per sviluppare sul campo le competenze apprese. Si terrà lunedì 25 agosto alle 17, presso la sede di via Palermo, 12 a Balestrate, l’evento di presentazione dell’attività di stage in azienda destinata agli allievi del corso di “addetto amministrativo segretariale” realizzato grazie all’Avviso 3 PAR GOL del Programma Gol Sicilia. Una iniziativa che rappresenta un momento significativo di confronto e approfondimento sulle politiche attive del lavoro promosse dal dipartimento regionale della Formazione professionale della Regione Siciliana, con l’obiettivo di favorire percorsi concreti di inserimento lavorativo e valorizzare le competenze dei partecipanti.
Il programma dell’evento prevede i saluti istituzionali di Salvo Fiore, Presidente dell’Associazione Progetto Giovani, Stefania Fanara, Presidente dell’Associazione PiùServizi Sicilia, Vito Rizzo, sindaco di Balestrate, Santino Cosentino, Sindaco di Trappeto, Benedetto Lo Piccolo, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Rettore Evola di Balestrate.
Seguirà l’apertura dei lavori con gli interventi di: Antonino Torregrossa, Coordinatore Provinciale dell’Associazione Progetto Giovani, Riccardo Vescovo, presidente della Cooperativa Sociale Terre delle Balestrate, Alessia Lo Giudice, Tutor didattico del corso e Giuseppe D’Asaro, docente del corso.
La chiusura dei lavori sarà affidata a Salvatore Fabbrizio, Coordinatore Regionale dell’Associazione Progetto Giovani, mentre a moderare l’incontro sarà Cristina Saladino, Coordinatore delle Politiche Attive della stessa Associazione.
Un appuntamento importante che mira a consolidare il rapporto tra formazione e mondo produttivo, offrendo ai giovani coinvolti un’opportunità di crescita professionale e di avvicinamento al mercato del lavoro.
