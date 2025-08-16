Artigianato in crisi, ma la Sicilia tiene meglio del resto d’Italia

Nell’ultimo anno, tra il 2023 e il 2024, la Sicilia ha registrato una contrazione di 2.454 imprese artigiane (-3,2%) , meno pesante del dato nazionale (-5%). Tra le province, le performance migliori si riscontrano a Ragusa e Crotone , entrambe con un calo del 2,7%, i più bassi d’Italia. Nel dettaglio siciliano, Siracusa (-2,9%), Agrigento (-2,8%) ed Enna (-3,0%) rientrano tra i territori che hanno perso meno. Più marcati invece i cali a Catania (-3,5%), Palermo (-3,4%) e Trapani (-3,4%) .

Se a livello nazionale il quadro è allarmante, la Sicilia mostra una maggiore resistenza. In dieci anni l’Isola ha perso 15.588 artigiani (da 88.867 nel 2014 a 73.279 nel 2024), pari a un calo del 17,5% , più contenuto della media italiana e molto inferiore rispetto ad alcune regioni del Centro-Nord come Marche (-28,1%), Umbria (-26,9%) ed Emilia-Romagna (-25,2).

In dieci anni l’Italia ha perso quasi 400 mila artigiani: dai 1,77 milioni del 2014 si è scesi a 1,37 milioni nel 2024, con un calo del 22,4% . Un crollo che l’Ufficio studi della Cgia di Mestre definisce «verticale», segno di un settore che rischia di non reggere più il peso della concorrenza, della burocrazia e del mancato ricambio generazionale.

Secondo l’analisi, a frenare la caduta al Sud sono stati gli investimenti legati al Pnrr e al Superbonus 110%, che hanno sostenuto il comparto delle costruzioni. Ma le difficoltà restano. L’invecchiamento della popolazione artigiana, la scarsa attrattiva dei mestieri manuali tra i giovani e la concorrenza del commercio online minano il futuro del settore.

Oggi in Italia ci sono più avvocati che idraulici: 233 mila contro 165 mila. Un paradosso che fotografa il declino culturale del lavoro artigiano. In Sicilia, come altrove, già oggi trovare un idraulico, un fabbro o un elettricista può essere complicato, e il rischio è che nei prossimi dieci anni diventi un’impresa quasi impossibile.

Il governo sta lavorando a una riforma della legge quadro del 1985 sull’artigianato. Tra le novità: più flessibilità per i consorzi, un fondo da 100 milioni per l’accesso al credito e l’innalzamento del tetto occupazionale a 49 dipendenti. Ma senza un serio investimento sulla formazione e sugli istituti professionali, avverte la Cgia, il rischio è che nei borghi e nei centri storici siciliani si spengano sempre più botteghe, compromettendo identità, tradizione ed economia locale.

Sicilia, i dati provincia per provincia

Ragusa : da 6.188 a 6.024 → -164 (-2,7%)

: da 6.188 a 6.024 → Siracusa : da 5.910 a 5.737 → -173 (-2,9%)

: da 5.910 a 5.737 → Agrigento : da 6.440 a 6.258 → -182 (-2,8%)

: da 6.440 a 6.258 → Enna : da 3.009 a 2.920 → -89 (-3,0%)

: da 3.009 a 2.920 → Messina : da 11.316 a 10.963 → -353 (-3,1%)

: da 11.316 a 10.963 → Trapani : da 7.304 a 7.054 → -250 (-3,4%)

: da 7.304 a 7.054 → Palermo : da 15.082 a 14.567 → -515 (-3,4%)

: da 15.082 a 14.567 → Catania: da 17.015 a 16.427 → -588 (-3,5%)

Le province che resistono meglio

Ragusa (-2,7%) è tra le province italiane che hanno contenuto meglio la perdita di artigiani, insieme a Crotone (Calabria).

è tra le province italiane che hanno contenuto meglio la perdita di artigiani, insieme a Crotone (Calabria). Siracusa e Agrigento si attestano poco sotto il -3%.

Le province più in difficoltà