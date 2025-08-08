Policlinico di Palermo, stabilizzazione per 34 operatori socio-sanitari

Il Policlinico di Palermo annuncia nuove stabilizzazioni riguardanti il personale socio-sanitario. Saranno assunti a tempo pieno e indeterminato 34 operatori che hanno superato la selezione per titoli e colloquio, prevista dall’apposito bando pubblicato nel settembre 2024 che prevedeva anche la stabilizzazione di altre figure professionali, già assunte.

«La stabilizzazione dei 34 operatori socio-sanitari non è soltanto un traguardo amministrativo- afferma la direttrice Generale, Maria Grazia Furnari - è una testimonianza dell’impegno continuo a valorizzare il personale che lavora nella nostra Azienda. Questi professionisti rappresentano una risorsa preziosa, e il loro contributo è essenziale per garantire livelli elevati di assistenza ai pazienti».

«Siamo convinti - aggiunge la manager dell’Aoup - che investire sul nostro personale non solo migliori le loro condizioni lavorative, ma aumenti anche la soddisfazione dei pazienti e la qualità complessiva dei servizi sanitari. Ringrazio per il lavoro svolto tutti gli uffici, il direttore amministrativo Sergio Consagra e il direttore sanitario Alberto Firenze».