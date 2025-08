Webuild, la sfida infrastrutturale per un Sud più connesso

Il Sud Italia si trasforma, cantiere dopo cantiere. E al centro di questa metamorfosi c’è Webuild, colosso italiano delle infrastrutture, che oggi guida un piano d’investimenti senza precedenti al Sud, sostenuto da fondi Pnrr, europei e nazionali. L’obiettivo è chiaro: costruire un Mezzogiorno moderno, sostenibile, connesso all’Europa.

Con 19 progetti attivi, per un valore di circa 13 miliardi di euro, Webuild sta realizzando oltre 300 chilometri di linee ferroviarie ad alta velocità e alta capacità in Campania, Sicilia e Calabria. Un impegno che coinvolge 8.700 lavoratori e una filiera produttiva composta da oltre 7.600 aziende. Numeri che raccontano non solo un’impresa ingegneristica, ma un modello industriale che punta a generare occupazione e rilanciare territori storicamente marginalizzati.

Sicilia, da isola a snodo strategico

È in Sicilia che Webuild sta tracciando una delle sue traiettorie più ambiziose. Con 8 progetti per 6,9 miliardi di euro, il gruppo sta ridisegnando l’intera direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina. Sette tratte per 200 km di linea ferroviaria che, una volta completate, ridurranno i tempi di percorrenza tra Palermo e Catania a 2 ore e tra Messina e Catania a 45 minuti.