Tram a Palermo, Finanziata un'altra tranche dei lavori per la realizzazione delle nuove tratte

«Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha firmato il decreto che attribuisce la disponibilità di 481.271 euro al sistema tram di Palermo». Lo rende noto l’assessorato alla Mobilità.

«In particolare - si legge nella nota -, il decreto, una volta registrato, consente l’immediato finanziamento della realizzazione della cosiddetta tratta A nord (da piazza Papa Giovanni Paolo II a via Duca della Verdura e ritorno, lungo via Libertà e via Marchese di Villabianca) che, quindi, potrà essere inserita nell’appalto dei lavori in corso per le linee C e B come prosecuzione di servizi analoghi, come previsto dalle norme, e andare in realizzazione in tempi ridotti».

«Con la firma del decreto da parte del ministero - che ringraziamo - hanno detto il sindaco Lagalla e l’assessore Carta - si completa una fase delicata e cruciale di rimodulazione funzionale e riprogrammazione finanziaria del sistema tram di Palermo per consentire di realizzare la rete tranviaria correggendo alcune problematiche esistenti nella proposta iniziale, nonché risolvendo le criticità legate all’aumento dei costi di realizzazione. In particolare, il decreto consentirà di inserire la tratta di via Libertà Nord nell’attuale appalto dei lavori in modo di poter essere realizzata contestualmente alle tratte C (via Ernesto Basile) e B (via Notarbartolo e via Duca della Verdura) per poter offrire ai cittadini e ai turisti una rete tranviaria che finalmente connette i rami esistenti e serve importanti poli come quelli universitari e sanitari e parte del centro urbano».