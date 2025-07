Viabilità, accordo da 32 milioni per la Sicilia: a Palermo 2,5 milioni per la provinciale di Portella della Ginestra

Oltre 32 milioni di euro per rimettere in sesto le strade provinciali della Sicilia. È la cifra stanziata con l’accordo operativo firmato ieri tra la Regione, le Città metropolitane di Palermo e Catania e i Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani. Le risorse arrivano dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 e serviranno a finanziare interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la sicurezza e modernizzare la rete viaria. I cantieri dovranno partire entro la fine dell’anno e concludersi entro il 2026.

Tra gli interventi previsti, il più consistente riguarda il Trapanese: 4,7 milioni saranno impiegati per i lavori ordinari e straordinari sulla strada provinciale 30 Santa Ninfa–Castelvetrano. In provincia di Palermo, invece, 2,5 milioni sono stati assegnati alla Città metropolitana per la messa in sicurezza della strada provinciale 34 di Portella della Ginestra, che collega Piana degli Albanesi allo svincolo Palermo-Sciacca.

«Si tratta di risultati concreti – ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – che testimoniano la volontà del governo Schifani di intervenire in maniera efficace e tempestiva per migliorare la mobilità e i collegamenti tra i territori siciliani».