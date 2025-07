Il report di Immobiliare: a Palermo gli affitti calano del 30% «ma è una situazione transitoria»

La richiesta di affitti transitori - contratti di locazione non inferiori ai 30 giorni e non superiori ai 18 mesi - crolla quasi ovunque, soprattutto nelle grandi città. Anche a causa di prezzi in crescita esponenziale negli ultimi 12 mesi (il dato Italia registra un +28% rispetto al primo semestre del 2024). Lo rileva l’ultima ricerca di Immobiliare.it Insights.

Rispetto a un anno fa (1 semestre 2025 vs. 1 semestre 2024), la contrazione più rilevante della domanda si rileva a Firenze (-41%), con Venezia al secondo posto (-37%). Decrescite importanti e molto simili anche a Napoli, Verona e Palermo, che presentano rispettivamente un -30%, un -29% e un -28%. Milano si posiziona a metà classifica, sperimentando un calo dell’interesse per tale tipologia di contratto pari al 20%, appena davanti a Bari (-19%). Riduzioni della richiesta più contenute e a singola cifra, invece, per Bologna (-9%), Roma (-7%) e Catania (-4%).Ci sono infine due grandi centri del Nord Italia, tra i 12 analizzati, in cui la domanda tiene, e anzi incrementa rispetto allo scorso anno.