Nuova Jeep Compass: eleganza, tecnologia e spirito Suv nel cuore di Palermo

Una cornice raffinata, un pubblico numeroso e una protagonista assoluta: la nuova Jeep Compass. Si è svolta sabato 26 luglio, presso il Villa Airoldi Golf Club di Palermo, la presentazione ufficiale dell’ultima generazione del celebre SUV del marchio americano, organizzata da Nuova Sicilauto, punto di riferimento per Jeep e per il gruppo Stellantis in Sicilia. L’evento ha visto la partecipazione di importanti esponenti istituzionali e del mondo automotive. In prima fila Novella Varzi, Managing Director di Jeep Italia, che ha sottolineato il ruolo centrale della Compass nella strategia del brand: «Con questa nuova generazione portiamo avanti la trasformazione di Jeep verso una mobilità sempre più sostenibile, senza rinunciare a ciò che da sempre ci distingue: l’autenticità, la versatilità e la capacità di affrontare ogni tipo di percorso, in ogni condizione».

Disegnata a Torino e prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi, la nuova Compass è pensata per un utilizzo versatile, perfetta tanto per la città quanto per il tempo libero. Il design è stato rivisitato mantenendo l’inconfondibile griglia a sette feritoie, migliorando al tempo stesso l’aerodinamica del 10%. Crescono anche le dimensioni: 4,55 metri di lunghezza e 1,90 di larghezza, con maggiore spazio per passeggeri e bagagli. Il vano di carico arriva fino a 550 litri, mentre all’interno dell’abitacolo sono presenti vani portaoggetti per 34 litri complessivi. La nuova Compass è disponibile con motorizzazione Mild Hybrid da 145 cavalli, efficiente e comoda, grazie a un motore elettrico da 28 CV che supporta quello termico e consente brevi tratti in elettrico. A seguire, arriveranno le versioni Plug-In Hybrid da 195 cavalli e tre varianti 100% elettriche con potenze fino a 375 cavalli e autonomie fino a 650 chilometri. Non manca un’importante evoluzione tecnologica. Due ampi display digitali (da 10” e 16”), aggiornamenti software over-the-air, guida autonoma di Livello 2, head-up display, fari LED Matrix e il sistema Selec-Terrain completano una dotazione che punta su sicurezza, comfort e connettività. In questa fase di pre-lancio è disponibile l’allestimento speciale First Edition, proposto sia in versione Mild Hybrid che elettrica da 213 CV. Tra gli equipaggiamenti: cerchi in lega da 18 o 20 pollici, sedili e volante riscaldati, sensori e telecamere, portellone elettrico hands-free, infotainment evoluto e numerosi sistemi di assistenza alla guida. «La nuova Compass rappresenta un passo avanti nella mobilità sostenibile e nella tecnologia al servizio del conducente.

È un’auto che parla a chi cerca concretezza senza rinunciare allo stile», ha dichiarato Antonio Gatto, titolare di Nuova Sicilauto. Giosuè Gatto, anche lui titolare, ha aggiunto: «Siamo felici di poter offrire alla nostra clientela un’esperienza completa, fatta non solo di prodotti eccellenti ma anche di momenti di incontro. Eventi come questo rafforzano il legame con la comunità e il territorio». La serata ha confermato il ruolo centrale di Nuova Sicilauto nel panorama automobilistico siciliano. La scelta di ospitare l’evento in un luogo iconico come Villa Airoldi Golf Club testimonia l’attenzione per la valorizzazione delle eccellenze locali, proiettando Palermo e la Sicilia in una dimensione sempre più protagonista anche nel settore della mobilità innovativa.